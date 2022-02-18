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НАТО повысило уровень готовности к развертыванию Сил быстрого реагирования

Автор: Валерия Полищук

НАТО повысило готовность Сил быстрого реагирования Альянса. Таким образом, альянс подготовлен ко всем возможным сценариям защиты альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.

"Из-за напряженной ситуации в сфере безопасности на восточном фланге НАТО должна быть способна быстро реагировать на новые события", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что готовность частей Вооруженных сил в Нидерландах будет повышена.

Однако Министерство обороны Нидерландов не раскрывает, какие военные мощности будут задействованы.

"Это также относится к времени реагирования, которое принимается во внимание, и к тому, как подразделения могут быть развернуты после возможной активизации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах Альянса разместить в Восточной Европе новые ударные группы, в том числе в Румынии.

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