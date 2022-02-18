НАТО повысило уровень готовности к развертыванию Сил быстрого реагирования

"Из-за напряженной ситуации в сфере безопасности на восточном фланге НАТО должна быть способна быстро реагировать на новые события", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что готовность частей Вооруженных сил в Нидерландах будет повышена.

Однако Министерство обороны Нидерландов не раскрывает, какие военные мощности будут задействованы.

"Это также относится к времени реагирования, которое принимается во внимание, и к тому, как подразделения могут быть развернуты после возможной активизации", - говорится в сообщении.