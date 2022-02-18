НАТО підвищило рівень готовності до розгортання Сил швидкого реагування

НАТО підвищило готовність Сил швидкого реагування Альянсу. Таким чином, альянс підготовлений до всіх можливих сценаріїв захисту Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Нідерландів.
"Через напружену ситуацію у сфері безпеки на східному фланзі НАТО повинна бути здатна швидко реагувати на нові події", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що готовність частин Збройних сил в Нідерландах буде підвищена.
Однак Міністерство оборони Нідерландів не розкриває, які військові потужності будуть задіяні.
"Це також відноситься до часу реагування, яке береться до уваги, і до того, як підрозділи можуть бути розгорнуті після можливої активізації", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани Альянсу розмістити в Східній Європі нові ударні групи, в тому числі в Румунії.