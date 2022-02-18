НАТО підвищило рівень готовності до розгортання Сил швидкого реагування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Нідерландів .

"Через напружену ситуацію у сфері безпеки на східному фланзі НАТО повинна бути здатна швидко реагувати на нові події", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що готовність частин Збройних сил в Нідерландах буде підвищена.

Однак Міністерство оборони Нідерландів не розкриває, які військові потужності будуть задіяні.

"Це також відноситься до часу реагування, яке береться до уваги, і до того, як підрозділи можуть бути розгорнуті після можливої активізації", - йдеться в повідомленні.