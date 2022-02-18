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НАТО підвищило рівень готовності до розгортання Сил швидкого реагування

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Брюссель, П'ятниця 18 лютого 2022 16:52
НАТО підвищило рівень готовності до розгортання Сил швидкого реагування Фото: НАТО підвищило рівень готовності до розгортання Сил швидкого реагування (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

НАТО підвищило готовність Сил швидкого реагування Альянсу. Таким чином, альянс підготовлений до всіх можливих сценаріїв захисту Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Нідерландів.

"Через напружену ситуацію у сфері безпеки на східному фланзі НАТО повинна бути здатна швидко реагувати на нові події", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що готовність частин Збройних сил в Нідерландах буде підвищена.

Однак Міністерство оборони Нідерландів не розкриває, які військові потужності будуть задіяні.

"Це також відноситься до часу реагування, яке береться до уваги, і до того, як підрозділи можуть бути розгорнуті після можливої активізації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани Альянсу розмістити в Східній Європі нові ударні групи, в тому числі в Румунії.

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