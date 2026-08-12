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НАТО посилює ППО на східному фланзі через провокації Росії

18:26 12.08.2026 Ср
2 хв
Червоні лінії знову порушено
aimg Сергій Козачук
Фото: НАТО реагує на інциденти з російськими дронами (Getty Images)

Союзники по НАТО рішуче засудили останні порушення повітряного простору та інциденти з російськими безпілотниками у Польщі та Румунії, заявивши про повну готовність захищати свої кордони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАТО.

Реакція Альянсу та відповідальність Росії

Під час засідання Північноатлантичної ради члени Альянсу наголосили, що саме Росія несе повну відповідальність за небезпечні порушення повітряного простору, які демонструють її зростаючу "толерантність до ризику".

Країни НАТО відзначили швидку реакцію національних органів влади та самого блоку.

Наразі Альянс продовжує посилювати свою інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони по всьому східному флангу - від Балтійського до Чорного моря.

Підтримка України залишається непохитною

В Альянсі запевнили, що провокаційні дії Кремля не зможуть вплинути на позицію союзників щодо допомоги Києву.

"Ці та інші безвідповідальні дії Росії не зупинять нас від незмінної відданості Україні, безпека якої сприяє нашій", - підкреслили в НАТО.

Росія "прощупує ґрунт"

Нагадаємо, на тлі постійного напруження на східних кордонах Альянсу західні розвідки та дипломати попереджають про можливу ескалацію та гібридні загрози з боку Москви. Кремль продовжує тестувати готовність НАТО до відсічі.

Раніше посол Великої Британії Ніл Кромптон заявив, що Росія роками перевіряє оборонні спроможності НАТО, регулярно влаштовуючи повітряні провокації проти Польщі, Румунії та країн Балтії.

За його словами, у разі перетину критичних меж Альянсу доведеться відповідати силою.

Водночас у розвідках союзників застерігають, що прикордонні країни НАТО готуються до провокацій із дронами. Через загрозу гібридних операцій РФ держави регіону вже посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури, щоб запобігти масштабній безпековій кризі.

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