НАТО усиливает ПВО на восточном фланге из-за провокации России

Союзники НАТО решительно осудили последние нарушения воздушного пространства и инциденты с российскими беспилотниками в Польше и Румынии, заявив о полной готовности защищать свои границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАТО.
В ходе заседания Североатлантического совета члены Альянса подчеркнули, что именно Россия несет полную ответственность за опасные нарушения воздушного пространства, которые демонстрируют ее растущую "толерантность к риску".
Страны НАТО отметили скорую реакцию национальных органов власти и самого блока.
В настоящее время Североатлантический союз продолжает усиливать свою интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны по всему восточному флангу - от Балтийского до Черного моря.
В Альянсе заверили, что провокационные действия Кремля не смогут повлиять на позицию союзников по поводу помощи Киеву.
"Эти и другие безответственные действия России не остановят нас от неизменной преданности Украине, безопасность которой способствует нашей", - подчеркнули в НАТО.
Напомним, на фоне постоянного напряжения на восточных границах Альянса западные разведки и дипломаты предупреждают о возможной эскалации и гибридных угрозах со стороны Москвы. Кремль продолжает тестировать готовность НАТО к отпору.
Ранее посол Великобритании Нил Кромптон заявил, что Россия годами проверяет оборонные возможности НАТО, регулярно устраивая воздушные провокации против Польши, Румынии и стран Балтии.
По его словам, в случае пересечения критических границ Североатлантического союза придется соответствовать силой.
Вместе с тем, в разведках союзников предостерегают, что пограничные страны НАТО готовятся к провокациям с дронами. Из-за угрозы гибридных операций РФ государства региона уже усилили охрану объектов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить масштабный кризис безопасности.