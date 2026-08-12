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НАТО усиливает ПВО на восточном фланге из-за провокации России

18:26 12.08.2026 Ср
2 мин
Красные линии снова нарушены
aimg Сергей Козачук
Фото: НАТО реагирует на инциденты с российскими дронами (Getty Images)

Союзники НАТО решительно осудили последние нарушения воздушного пространства и инциденты с российскими беспилотниками в Польше и Румынии, заявив о полной готовности защищать свои границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАТО.

Реакция альянса и ответственность России

В ходе заседания Североатлантического совета члены Альянса подчеркнули, что именно Россия несет полную ответственность за опасные нарушения воздушного пространства, которые демонстрируют ее растущую "толерантность к риску".

Страны НАТО отметили скорую реакцию национальных органов власти и самого блока.

В настоящее время Североатлантический союз продолжает усиливать свою интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны по всему восточному флангу - от Балтийского до Черного моря.

Поддержка Украины остается непоколебимой

В Альянсе заверили, что провокационные действия Кремля не смогут повлиять на позицию союзников по поводу помощи Киеву.

"Эти и другие безответственные действия России не остановят нас от неизменной преданности Украине, безопасность которой способствует нашей", - подчеркнули в НАТО.

Россия "прощупывает почву"

Напомним, на фоне постоянного напряжения на восточных границах Альянса западные разведки и дипломаты предупреждают о возможной эскалации и гибридных угрозах со стороны Москвы. Кремль продолжает тестировать готовность НАТО к отпору.

Ранее посол Великобритании Нил Кромптон заявил, что Россия годами проверяет оборонные возможности НАТО, регулярно устраивая воздушные провокации против Польши, Румынии и стран Балтии.

По его словам, в случае пересечения критических границ Североатлантического союза придется соответствовать силой.

Вместе с тем, в разведках союзников предостерегают, что пограничные страны НАТО готовятся к провокациям с дронами. Из-за угрозы гибридных операций РФ государства региона уже усилили охрану объектов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить масштабный кризис безопасности.

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