НАТО усиливает ПВО на восточном фланге из-за провокации России

Союзники НАТО решительно осудили последние нарушения воздушного пространства и инциденты с российскими беспилотниками в Польше и Румынии, заявив о полной готовности защищать свои границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НАТО.

Реакция альянса и ответственность России

В ходе заседания Североатлантического совета члены Альянса подчеркнули, что именно Россия несет полную ответственность за опасные нарушения воздушного пространства, которые демонстрируют ее растущую "толерантность к риску".

Страны НАТО отметили скорую реакцию национальных органов власти и самого блока.

В настоящее время Североатлантический союз продолжает усиливать свою интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны по всему восточному флангу - от Балтийского до Черного моря.

Поддержка Украины остается непоколебимой

В Альянсе заверили, что провокационные действия Кремля не смогут повлиять на позицию союзников по поводу помощи Киеву.

"Эти и другие безответственные действия России не остановят нас от неизменной преданности Украине, безопасность которой способствует нашей", - подчеркнули в НАТО.