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НАТО посилює підтримку України для перемоги у війні, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенбрг та міністр оборони України Олексій Резніков (twitter.com/jensstoltenberg)
Автор: Артур Родивилов

Країни НАТО посилюють підтримку України, яка має перемогти у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter генсека НАТО Єнса Столтенберга.

У середу він зустрівся у Брюсселі з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Столтенберг зазначив, що зараз критичний момент у війні.

"У цей критичний момент у війні Росії проти України союзники НАТО посилюють підтримку, зокрема наданням коштів ППО. Україна має перемогти", - написав він.

Нагадаємо, під час відкриття чергової зустрічі щодо оборони України у форматі "Рамштайн" Столтенберг заявив, що пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО.

Як повідомляло WSJ, серія ракетних ударів та атак дронів-камікадзе по ключовій інфраструктурі посилює тиск на партнерів України, щоб вони надали їй системи ППО.

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НАТОЄнс Столтенберг