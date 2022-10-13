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НАТО усиливает поддержку Украины для победы в войне, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенбрг и министр обороны Украины Алексей Резников (twitter.com/jensstoltenberg)
Автор: Артур Родивилов

Страны НАТО усиливают поддержку Украины, которая должна победить в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В среду он встретился в Брюсселе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Столтенберг отметил, что сейчас критический момент в войне.

"В этот критический момент в войне России против Украины союзники НАТО усиливают поддержку, в том числе предоставлением средств ПВО. Украина должна победить", - написал он.

Напомним, во время открытия очередной встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн" Столтенберг заявил, что приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО.

Как сообщало WSJ, серия ракетных ударов и атак дронов-камикадзе по ключевой инфраструктуре усиливает давление на партнеров Украины, чтобы они предоставили ей системы ПВО.

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НАТОЙенс Столтенберг