НАТО усиливает поддержку Украины для победы в войне, - Столтенберг

В среду он встретился в Брюсселе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Столтенберг отметил, что сейчас критический момент в войне.

"В этот критический момент в войне России против Украины союзники НАТО усиливают поддержку, в том числе предоставлением средств ПВО. Украина должна победить", - написал он.

Напомним, во время открытия очередной встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн" Столтенберг заявил, что приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО.

Как сообщало WSJ, серия ракетных ударов и атак дронов-камикадзе по ключевой инфраструктуре усиливает давление на партнеров Украины, чтобы они предоставили ей системы ПВО.

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