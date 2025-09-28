НАТО посилить присутність на Балтиці після інцидентів із дронами в Данії: що відомо

Що передувало

Зокрема, у суботу збройні сили Данії повідомили, що вночі біля військових об'єктів країни були помічені непізнані безпілотники.

Це сталося після кількох вторгнень дронів поблизу аеропортів та об'єктом критичної інфраструктури Данії цього тижня.

Крім того, в понеділок увечері аеропорт Копенгагена, який є найзавантаженішим у Північній Європі, був закритий на кілька годин через кілька великих дронів, помічених у повітряному просторі над об'єктом. У наступні дні було також тимчасово закрито 5 невеликих данських аеропортів, як цивільних, так і військових.

До чого готується НАТО

У відповідь на вищеописані події Альянс заявив, що "проводитиме ще більш посилену пильність із використанням нових багатодоменних сил і засобів у регіоні Балтійського моря".

У НАТО уточнили, що нові засоби включають "платформи розвідки, спостереження, рекогносцировки, а також як мінімум один фрегат ППО".

Водночас представник Альянсу додав, що не надаватиме детальну інформацію про те, які країни нададуть додаткові сили і засоби.

Reuters пише, що нові кошти посилять місію НАТО "Балтійський вартовий", запущену в січні цього року у відповідь на низку інцидентів, унаслідок яких було пошкоджено силові кабелі, телекомунікаційні лінії та газопроводи на дні Балтійського моря.

Країни НАТО задіяли в цій місії фрегати, патрульні літаки і морські безпілотники для захисту критично важливої інфраструктури.