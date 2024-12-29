У НАТО попереджають про ризик нетрадиційних атак РФ зі "значними" втратами
Для країн НАТО існує реальна загроза нетрадиційних атак з боку Росії. Гібридні напади, наприклад, саботажі або підпали, можуть призвести до "значних" втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника НАТО Джеймса Аппатурая, який займається оновленням стратегії НАТО з відстеження та стримування гібридної війни, в інтерв'ю Sky News.
"Ми перебуваємо в ситуації, схожій на киплячу жабу", - сказав він і додав, що гібридні атаки Росії досягають масштабів, які були б неприйнятними ще п’ять років тому.
За словами високопоставленого чиновника НАТО, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збільшилася кількість "кінетичних" дій з боку РФ. Серед них перерізання життєво важливих підводних кабелів, диверсії, закладення запалювальних пристроїв у вантажі літаків. За фіксовано до сотні подібних випадків, багато актів зірвали.
Аппатурай зазначає, що збільшення кількості гібридних нападів є відповіддю Кремля на військову підтримку України західними партнерами.
"Ця частина правда. Тому їм не подобається те, що ми робимо, але вони також бачать у нас ворога. І це стає гіршим", - заявив він.
Відповідаючи на запитання, чи може гібридна атака Росії перейти межу і спровокувати НАТО застосувати свою колективну відповідь за статтею 5, Аппатурай відповів, що його непокоїть, що одна з атак "вийде за рамки і стане масштабною".
"Тож існує реальна перспектива, що одна з цих атак спричинить значну кількість жертв або дуже значні економічні збитки", - сказав Аппатурай.
Ризики війни НАТО з РФ
Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що у разі програшу України у війні Росія не зупиниться, а наступними жертвами Кремля можуть стати Польща або країни Балтії. Нещодавно журнал Newsweek змоделював лінію фронту, якщо Росія нападе на європейські країни.
Розвідка Естонії також заявляла, що Росія готується протягом найближчих 10 років розпочали нову війну.
Міністр оборони Німеччини не виключив можливу війну НАТО з РФ і закликав союзників готуватися.
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