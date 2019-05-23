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НАТО поможет Украине ликвидировать еще один радиоактивный могильник

Новости » Общество    23.05.2019 - 04:45
НАТО поможет Украине ликвидировать еще один радиоактивный могильник
Иллюстративное фото (nato.int)

Проект реализуют в течение 18 месяцев

НАТО поможет Украине обезвредить могильник радиоактивных отходов в селе Луковое в Кировоградской области. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Зазначаається, что контракт на осуществление проекта подписали генеральный менеджер агентства НАТО по поддержке и снабжению Питер Домен и глава украинской инжиниринговой компании NT-Engineering Виталий Демьянюк.

Могильник на военном объекте "Луковое" относится к "историческим". Радиоактивные отходы, что там хранятся, были образованы в процессе деятельности Советской Армии на территории Украины.

Как объясняют инженеры, это, по сути, "грязная бомба". И хоть она находится на охраняемой территории (военной базе Министерства обороны), однако несет в себе угрозу незаконного распространения радиоактивных материалов и риски для окружающей среды.

Согласно проекту, на объекте проведут радиационное обследование, следовательно ионизирующие источники излучения изымут и отвезут на место постоянного безопасного захоронения. После этого территорию рекультивируют и восстановят.

Проект будет реализован в течение 18 месяцев, его стоимость составляет 1,5 млн евро. Основными донорами проекта выступили Германия и Норвегия.

Ранее РБК-Украина писало, что это уже второй такой проект НАТО в Украине. Первый совместный проект по захоронению исторических радиоактивных отходов был успешно и быстро реализован в течение 2016-2017 годов. Обьект "Вакуленчик" в Житомирской области был освобожден от радиоактивных материалов.

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