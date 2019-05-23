НАТО допоможе Україні ліквідувати ще один радіоактивний могильник

Ілюстративне фото (nato.int)

Проект реалізують упродовж 18 місяців

НАТО допоможе Україні знешкодити могильник радіоактивних відходів у селі Цибулеве у Кіровоградській області. Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначаається, що контракт на здійснення проекту підписали генеральний менеджер агенції НАТО з підтримки та постачання Пітер Домен та очільник української інжинірингової компанії NT-Engineering Віталій Дем’янюк.

Могильник на військовому об’єкті "Цибулеве" належить до "історичних". Радіоактивні відходи, що там зберігаються, були утворені ще в процесі діяльності Радянської Армії на території України. ​

Як пояснюють інженери, це, по суті, "брудна бомба". І хоч вона знаходиться на охоронюваній території (військовій базі Міністерства оборони), проте несе в собі загрозу незаконного розповсюдження радіоактивних матеріалів та ризики для довкілля.

Згідно з проектом, на об’єкті проведуть радіаційне обстеження, відтак іонізуючі джерела випромінювання вилучать і відвезуть на місце постійного безпечного захоронення. Після цього територію рекультивують та відновлять.

Проект буде реалізований упродовж 18 місяців, його вартість становить 1,5 млн євро. Основними донорами проекту виступили Німеччина і Норвегія.

Раніше РБК-Україна писало, що це вже другий такий проект НАТО в Україні. Перший спільний проект із захоронення історичних радіоактивних відходів був успішно і швидко реалізовано протягом 2016-2017 років. Об'єкт "Вакуленчик" у Житомирській області було звільнено від радіоактивних матеріалів.