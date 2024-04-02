НАТО покращує захист країн Балтії, але безпосередньої загрози війни немає, - посол США

Північноатлантичний альянс продовжує покращувати захист країн Балтії. Але зараз немає індикаторів, які вказували б на неминучу війну.
Про це заявила постійний представник США в НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
За її словами, НАТО продовжує вважати російську загрозу головною для Альянсу. І РФ необхідно зупинити, оскільки якщо цього не зробити, то диктатор Володимир Путін може піти далі. Тому важливо відтіснити росіян з України та припинити агресію Кремля.
"Хочу сказати нашим друзям у країнах Балтії: ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в балтійському регіоні, ні, чесно кажучи, у будь-якому іншому регіоні", - наголосила Сміт.
Вона уточнила, що за останні кілька років Альянс зробив багато кроків для покращення захисту східного флангу.
"Ми дуже серйозно ставимося до проблем безпеки наших друзів у країнах Балтії та вживаємо активних заходів, щоб покращити нашу позицію там", - додала вона.
Сміт розповіла, що США "нікому не сигналізують", що війна неминуча.
"Зараз ми бачимо, що Росія повністю залучена до своєї непровокованої агресивної війни всередині України, але у нас немає індикаторів і попереджень про те, що російська війна на території НАТО неминуча, і я дійсно хочу це чітко уточнити", - запевнила дипломат.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко - союзник Росії у війні проти України - обговорив можливий напад на Сувалкський коридор - територію Польщі та Литви між Білоруссю та Калінінградом.
У відповідь до Міністерства закордонних справ Литви викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі Ярослава Хмиля та вручили йому ноту протесту.
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