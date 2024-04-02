НАТО покращує захист країн Балтії, але безпосередньої загрози війни немає, - посол США

За її словами, НАТО продовжує вважати російську загрозу головною для Альянсу. І РФ необхідно зупинити, оскільки якщо цього не зробити, то диктатор Володимир Путін може піти далі. Тому важливо відтіснити росіян з України та припинити агресію Кремля.

"Хочу сказати нашим друзям у країнах Балтії: ми не бачимо безпосередньої загрози території НАТО ні в балтійському регіоні, ні, чесно кажучи, у будь-якому іншому регіоні", - наголосила Сміт.

Вона уточнила, що за останні кілька років Альянс зробив багато кроків для покращення захисту східного флангу.

"Ми дуже серйозно ставимося до проблем безпеки наших друзів у країнах Балтії та вживаємо активних заходів, щоб покращити нашу позицію там", - додала вона.

Сміт розповіла, що США "нікому не сигналізують", що війна неминуча.

"Зараз ми бачимо, що Росія повністю залучена до своєї непровокованої агресивної війни всередині України, але у нас немає індикаторів і попереджень про те, що російська війна на території НАТО неминуча, і я дійсно хочу це чітко уточнити", - запевнила дипломат.