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НАТО улучшает защиту стран Балтии, но непосредственной угрозы войны нет, - посол США

Фото: Джулианна Смит, постпред США при НАТО (twitter.com/usambnato)
Автор: Иван Носальский

Североатлантический альянс продолжает улучшать защиту стран Балтии. Но сейчас нет индикаторов, которые бы указывали на неизбежную войну.

Об этом заявила постоянный представитель США в НАТО Джулианна Смит, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По ее словам, НАТО продолжает считать российскую угрозу главной для Альянса. И РФ необходимо остановить, поскольку если этого не сделать, то диктатор Владимир Путин может пойти дальше. Поэтому важно оттеснить россиян из Украины и прекратить агрессию Кремля. 

"Хочу сказать нашим друзьям в странах Балтии: мы не видим непосредственной угрозы территории НАТО ни в балтийском регионе, ни, честно говоря, в любом другом регионе", - подчеркнула Смит. 

Она уточнила, что за последние несколько лет Альянс сделал много шагов, чтобы улучшить защиту восточного фланга. 

"Мы очень серьезно относимся к проблемам безопасности наших друзей в странах Балтии и принимаем активные меры, чтобы улучшить нашу позицию там", - добавила она. 

Смит рассказала, что США "никому не сигнализируют", что война является неизбежной. 

"Сейчас мы видим, что Россия полностью вовлечена в свою непровоцированную агрессивную войну внутри Украины, но у нас нет индикаторов и предупреждений о том, что российская война на территории НАТО неизбежна, и я действительно хочу это четко уточнить", - заверила дипломат.

Что предшествовало

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - союзник России в войне против Украины - обсудил возможное нападение на Сувалкский коридор - территорию Польши и Литвы между Беларусью и Калининградом.

В ответ в Министерство иностранных дел Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси Ярослава Хмыля и вручили ему ноту протеста.

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