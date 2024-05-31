У НАТО поки що не домовилися про координацію військових поставок Україні, але є прогрес

Міністри закордонних справ країн НАТО поки що не ухвалили остаточного рішення про передачу Альянсу координуючої ролі у постачанні військової допомоги Україні. Але є суттєвий прогрес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Сьогодні не було прийнято жодних остаточних рішень, але ми досягли значного прогресу з трьох питань. По-перше, у планах НАТО відігравати більш активну координуючу роль у наданні обладнання та навчанні", - зазначив генсек за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС країн НАТО у Празі.
Він нагадав, що майже 99 відсотків усієї військової допомоги Україні походить від країн-членів Альянсу. Тому логічно, щоб НАТО відігравало активнішу роль у координації.
Нагадаємо, на початку квітня Politico повідомило, що Контактну групу з оборони України (формат "Рамштайн") хочуть передати під контроль Північноатлантичного альянсу.
Наразі формат очолюють США, що створює певну загрозу для його подальшої роботи через майбутні президентські вибори в країні. Перемогу може здобути колишній президент США Дональд Трамп, який не підтримує військову допомогу Україні.
Рішення про передачу "Рамштайну" під контроль НАТО можуть ухвалити на саміті у Вашингтоні, який відбудеться на початку липня.
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