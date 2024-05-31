В НАТО пока не договорились о координации военных поставок Украине, но есть прогресс

"Рамштайн" хотят передать под контроль НАТО

Напомним, в начале апреля Politico сообщило о том, что Контактную группу по обороне Украины (формат "Рамштайн") хотят передать под контроль Североатлантического альянса.

Сейчас формат возглавляют США, что создает определенную угрозу для его дальнейшей работы из-за предстоящих президентских выборов в стране. Победу может одержать бывший президент США Дональд Трамп, который не поддерживает военную помощь Украине.

Решение о передаче "Рамштайна" под контроль НАТО могут принять на саммите в Вашингтоне, который пройдет в начале июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.