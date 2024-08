У НАТО показали відео з навчань українських пілотів на F-16

"Винищувачі F-16 прибули в Україну. Згадайте, як данські інструктори навчали українських пілотів, техніків та наземний персонал пілотуванню та обслуговуванню винищувачів", - сказано у підписі до відео.

Також один з українських пілотів розповів про те, що літати на F-16 було дуже цікаво. Однак він вважає, що радянські літаки МіГ, які Україна має у своєму авіапарку, також не можна вважати дуже нудними. Військовий додав, що F-16 має легке управління та легко рухається.

"Зараз це дуже сучасний літак, співставний із найкращими західними винищувачами. Я впевнений, що українські Повітряні сили отримають користь від цього", - розповів генерал-майор ВПС Данії Ян Дам.

F-16s have arrived in Ukraine



Look back at Danish instructors training Ukrainian pilots, technicians and ground crew how to fly and maintain the fighter jets ↓#StandWithUkraine pic.twitter.com/dQSLoCalLi