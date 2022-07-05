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НАТО пока не планирует размещать свои базы в Швеции и Финляндии

Фото: заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ (facebook_com)
Автор: Юлия Бойко

Североатлантический альянс (НАТО) пока не планирует размещать военные базы в Швеции и Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание antena24.ro.

"Мы не планируем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них есть крепкие национальные силы. У них есть возможность защитить себя", - отметил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

Он также выразил надежду на то, что все страны-участницы альянса быстро ратифицируют протоколы о вступлении Швеции и Финляндии.

Отметим, ранее российский президент Владимир Путин пригрозил "зеркальным ответом" на размещение натовских сил в этих странах.

Напомним, сегодня Швеция и Финляндия подписали протоколы об официальном вступлении в НАТО. А Канада уже успела ратифицировать присоединение скандинавских стран.

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