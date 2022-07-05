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Канада первой ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Оттава, Вторник 05 июля 2022 20:35
Канада первой ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО Фото: канадский премьер Джастин Трюдо (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Канада стала первой страной-участницей НАТО, которая ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канадского премьера Джастина Трюдо.

"Сегодня Канада стала первой страной, которая ратифицировала протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Это приближает обе страны к полноправному членству", - отметил он.

По его словам, Оттава решительно поддерживает присоединение скандинавских стран к альянсу.

"Канада полностью уверена в способности Финляндии и Швеции быстро и эффективно интегрироваться в НАТО и внести свой вклад в коллективную оборону Североатлантического альянса. Их членство сделает НАТО сильнее, и мы призываем всех членов НАТО действовать быстро, чтобы завершить свои процессы ратификации, чтобы ограничить возможности для вмешательства со стороны противников", - добавил Трюдо.

Напомним, сегодня после рекордного по скорости переговорного процесса Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в НАТО.

До ратификации остальными странами-участницами, Финляндия и Швеция будут иметь статус "приглашенных" и будут участвовать в обсуждении вопросов в НАТО.

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