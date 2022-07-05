НАТО поки не планує розміщувати свої бази в Швеції та Фінляндії

Північноатлантичний альянс (НАТО) поки не планує розміщувати військові бази в Швеції і Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання antena24.ro.
"Ми не плануємо додаткової присутності в цих двох країнах, у них є міцні національні сили. У них є можливість захистити себе", - зазначив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.
Він також висловив надію на те, що всі країни-учасниці альянсу швидко ратифікують протоколи про вступ Швеції і Фінляндії.
Зазначимо, раніше російський президент Володимир Путін пригрозив "дзеркальною відповіддю" на розміщення натовських сил у цих країнах.
Нагадаємо, сьогодні Швеція і Фінляндія підписали протоколи про офіційний вступ до НАТО. А Канада вже встигла ратифікувати приєднання скандинавських країн.
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