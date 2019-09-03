НАТО поддержит усилия США по достижению мира в Афганистане

На встрече в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил госсекретаря США Майка Помпео в поддержке мирных переговоров с "Талибаном" и осудил теракты в Афганистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Столтенберг также осудил недавние теракты в Афганистане, в частности, совершенное накануне нападение на район Кабула Green Village, где проживают иностранные дипломаты. Тогда ответственность за взрыв, унесший жизни не менее 16 человек, взяла на себя радикальная исламистская группировка "Талибан".

"НАТО продолжит оказывать поддержку афганским силам безопасности", - заверил Столтенберг.

В свою очередь, Помпео также положительно оценил итоги переговоров.

"США сотрудничает плечо к плечу с союзниками по НАТО, чтобы справиться с общими задачами в сфере безопасности", - сказал он.

Напомним, 20 августа представитель госдепартамента США по вопросам Афганистана Залмай Халилзад в столице Катара Дохе договорился с "Талибаном" о выводе американских войск и первых шагах к перемирию. Представители США и талибы согласовали условия мирного соглашения, однако его подписание откладывается из-за позиции официальных властей Афганистана.

Как сообщало РБК-Украина, немного позднее Трамп заявил, что США продолжат поддерживать военное присутствие в Афганистане, даже после достижения мирного соглашения с талибами.