США и "Талибан" договорились о выводе войск из Афганистана

Однако подписание откладывается из-за позиции официального правительства
Во вторник, 20 августа, представитель госдепартамента США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в столицу Катара Доху, где находится офис организации "Талибан". Стороны договорились о выводе американских войск и первых шагов к перемирию, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что представители Америки и талибы согласовали условия мирного соглашения, которое предусматривает вывод военного контингента США из страны. Однако подписание откладывается из-за позиции официальных властей Афганистана. Из Дохи Халилзад планирует поехать в афганскую столицу для дополнительных переговоров.
США и "Талибан" договариваются об урегулировании ситуации в Афганистане чуть больше года. Они успели сформировать четыре пункта установления мира в стране:
Отмечается, что в переговорах не участвуют официальные власти Афганистана, поскольку талибы считают действующее правительство марионеточным. Позиция официального правительства Афганистана - сейчас главное препятствие для подписания мирного соглашения. США хочет подтверждения от официальных властей, что они являются приверженцами мира. Правительство Афганистана, в свою очередь, пока не собирается вступать в переговоры с талибами. Они возможны только после президентских выборов, которые пройдут 28 сентября.
Отметим, согласно данным миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), в прошлом году при стычках группировок и правительства погибли 3804 человека, из них 927 - дети. Это наивысший показатель за всю десятилетнюю историю наблюдений. Помимо американской экспедиции в стране находятся еще 17 тыс. военных из 39 стран - членов НАТО.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 18 августа на севере Афганистана погибли 9 человек в результате подрыва автобуса. Террористические организации не взяли на себя ответственность за инцидент.