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Военные США останутся в Афганистане даже после подписания мирного соглашения

Новости » Политика    30.08.2019 - 04:26
Военные США останутся в Афганистане даже после подписания мирного соглашения
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп не исключает усиления присутствия военного контингента США в случае нарушений со стороны талибов

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США продолжат поддерживать военное присутствие в Афганистане, даже после достижения мирного соглашения с талибами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News Radio.

В то же время Трамп уточнил, что решение будет принято после того, как численность военнослужащих уменьшится до 8600.

"Мы намерены сохранить присутствие в Афганистане. Мы существенно уменьшаем это присутствие, но оно там будет всегда", - сказал Трамп.

Он также добавил, что США еще могут значительно усилить свое присутствие в Афганистане, если талибы снова "устроят там что-то".

"Мы вернемся с такой силой, которой они никогда раньше не видели", - пригрозил Трамп.

Напомним, 20 августа представитель госдепартамента США по вопросам Афганистана Залмай Халилзад в столице Катара Дохе договорился с "Талибаном" о выводе американских войск и первых шагах к перемирию. Представители США и талибы согласовали условия мирного соглашения, однако его подписание откладывается из-за позиции официальных властей Афганистана.

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Новости Украины ТалибанАфганистанДональд Трамп
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