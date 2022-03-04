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НАТО може підтримати закриття неба над Україною, - глава МЗС Іспанії

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Брюссель, П'ятниця 04 березня 2022 13:16
НАТО може підтримати закриття неба над Україною, - глава МЗС Іспанії Фото: НАТО може підтримати закриття неба над Україною (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

НАТО може підтримати впровадження забороненої для польотів зони над Україною. Переговори щодо цього розпочнуться вже сьогодні, 4 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Onet.pl.

Як інформує видання, з відповідною заявою виступив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

"Міністр закордонних справ Іспанії заявив, що НАТО обговорюватиме можливе введення забороненої для польотів зони над Україною. Обговорення має відбутися в п'ятницю під час саміту військового Альянсу під проводом США", - йдеться в повідомленні.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Сьогодні триває дев'ятий день війни. Війська і техніка агресора підібралися впритул до столиці, але Київ тримає оборону.

Україна просить НАТО закрити небо над Україною

Президент України Володимир Зеленський закликає західних союзників запровадити безпілотну зону над українською територією силами НАТО, або ж надати нашій країни літаки, аби припинити масові ракетні обстріли України російськими військами.

"Скільки ще має людей вибухнути? Скільки ще рук, ніг, голів має відірватися, щоб ви закрили небо? Скільки вам ще потрібно?! Скажіть! Ми будемо рахувати і почекаємо цього моменту. Якщо у вас нема сил закрити небо, то дайте мені літаки", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба анонсував свою участь у зустрічі глав дипломатичних відомств країн-членів НАТО сьогодні, 4 березня. Там він знову ставитиме питання про закриття неба.

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НАТО Війна Росії проти України
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