НАТО підтримало оголошення підозр у справі MH17

Фото: Єнс Столтенберг (facebook.com /NATO)

Глава НАТО також виразив впевненість в незалежності розслідування

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтримав оголошення чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи літака рейсу MH17 у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Альянсу в Facebook.

Так, у своїй заяві Столтенберг привітав рішення Міжнародної слідчої комісії (JIT) про оголошення чотирьох підозрюваних у справі про катастрофу рейсу MH17.

"Я вітаю сьогоднішню заяву Спільної слідчої групи про те, що чотири підозрюваних будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані зі збиттям рейсу MH17 в липні 2014 року. Це важлива віха в зусиллях по розкриттю повної істини і забезпечення справедливості для вбивства 298 осіб з 17 країн", - йдеться в заяві генсека НАТО.

Крім того, Столтенберг виразив впевненість в незалежності та професіоналізмі слідчих та правової системи Нідерландів та закликав всі країни співпрацювати для встановлення справедливості.

"Як пояснили в Раді Безпеки ООН, всі країни повинні співпрацювати заради встановлення правдивості, справедливості і підзвітності", - підкреслив він.

Нагадаємо, у середу, 19 червня, Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака рейсу МН17 у 2014 році. Так, за даними JIT підозрюваними у катастрофі МН17 є голова розвідки "ДНР" Сергій Дубинський, міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, російський підполковник запасу Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко.