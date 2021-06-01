В НАТО поддержали санкции ЕС против Беларуси за инцидент с Ryanair

Североатлантический Альянс занимает единую позицию с ЕС относительно принудительной посадки самолета Ryanair в Беларуси. НАТО также поддерживает санкции, объявленные Евросоюзом.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

"Страны НАТО также четко заявили, что белорусский журналист и его спутница, арестованные после принудительной посадки самолета, должны быть освобождены", - добавил он.

Столтенберг отметил, что союзники НАТО выступили с призывом к проведению расследования данного инцидента, который нарушил международные правила гражданской авиации и права человека.

"Североатлантический совет согласовал сильное заявление, решительно осудив принудительную посадку пассажирского рейса, который направлялся из столицы одного государства НАТО - Афин в столицу другого - Вильнюс", - заявил он.

Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летел белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель предположил, что в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси Евросоюз может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.