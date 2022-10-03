ua ru
Пн, 03 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НАТО опасается, что Россия готовится испытать ядерную торпеду "Посейдон", - СМИ

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 03 октября 2022 10:06
НАТО опасается, что Россия готовится испытать ядерную торпеду "Посейдон", - СМИ Фото: НАТО опасается, что РФ может испытать "Посейдон" (кадр видео)
Автор: Наталья Юрченко

В НАТО опасаются, что Россия может впервые испытать суперторпеду с ядерной боеголовкой "Посейдон". Ее часто называется "оружием Судного дня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

По данным издания, разведка НАТО направила союзникам отчет, в котором говорится о передвижении российской подводной ложки "Белгород". Она является носителем "Посейдона".

"В последние дни "Белгород" часто упоминается в анализах саботажа газопровода "Северный поток", поскольку это одно из направлений деятельности, для которого он был разработан", - говорится в материале.

Однако разведка НАТО утверждает, что российская подлодка никогда не выходила из Белого моря, а теперь готовится провести испытания в Карском море.

"Оружие Судного дня"

Россия говорила о создании "Посейдона" многие годы. Некоторые западные страны не верили в его существование.

Однако в 2015 году российский диктатор Владимир Путин подтвердил разработку данного оружия. Носителем суперторпеды является подлодка "Белгород". По российским данным, ее усовершенствовали, чтобы работать на глубинах, на которые не могут опуститься лодки НАТО. При этом она может провести под водой 120 дней.

Концепция "Посейдона" считается прототипом новой войны. Торпеда з ядерной боеголовкой может проходить под волнами 10 тысяч километров. Взрезаясь в побережье, она может вызвать радиоактивное цунами, а волна - стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Напомним, в июле в России заявили, что атомный подводный ракетоносец "Белгород" уже передали в использование флоту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Ядерное оружие НАТО
NEWS
Поддержать должны все. Как реагирует мир на план Украины по членству в НАТО
Поддержать должны все. Как реагирует мир на план Украины по членству в НАТО
DAILY
Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол ЕС Матти Маасикас: За поддержку от рядовых европейцев Украине нужно бороться