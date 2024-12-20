В НАТО планують посилити присутність в Україні наступного року

В НАТО планують посилити свою присутність в Україні. Це станеться вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Представництва НАТО в Україні Патріка Тернера в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ви знаєте, що НАТО в тій чи іншій формі присутнє тут уже 26 років. Це були різні форми: Офіс зв'язку, Центр інформації та документації, але зараз ми є Представництвом НАТО. За цей рік присутність НАТО тут потроїлася, і ми плануємо ще більше посилити її наступного року", - сказав він.

Тернер додав, що це відповідає деяким рішенням, ухваленим на Вашингтонському саміті НАТО цього літа, але також і деяким рішенням, ухваленим раніше. За його словами, така присутність покликана представляти штаб-квартиру НАТО в усій її повноті і бути зв'язком між штаб-квартирою та Україною.

Він зазначив, що нині у Представниці працює орієнтовно 50 осіб. У 2025 році може додатися ще 20 осіб, це буде суміш українців та іноземців.

Тернер також наголосив, що офіс НАТО в Україні очолює керівник на рівні помічника генерального секретаря. Це перший подібний випадок в історію Альянсу.