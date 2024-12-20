В НАТО планируют усилить присутствие в Украине в следующем году
В НАТО планируют усилить свое присутствие в Украине. Это произойдет уже в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Представительства НАТО в Украине Патрика Тернера в интервью "Интерфакс-Украина".
"Вы знаете, что НАТО в той или иной форме присутствует здесь уже 26 лет. Это были разные формы: Офис связи, Центр информации и документации, но сейчас мы являемся Представительством НАТО. За этот год присутствие НАТО здесь утроилось, и мы планируем еще больше усилить его в следующем году", - сказал он.
Тернер добавил, что это соответствует некоторым решениям, принятым на Вашингтонском саммите НАТО этим летом, но и также некоторым решениям, принятым ранее. По его словам, такое присутствие призвано представлять штаб-квартиру НАТО во всей ее полноте и быть связью между штаб-квартирой и Украиной.
Он отметил, что сейчас в Представительстве работает ориентировочно 50 человек. В 2025 году может добавиться еще 20 человек, это будет смесь украинцев и иностранцев.
Тернер также отметил, что офис НАТО в Украине возглавляет руководитель на уровне помощника генерального секретаря. Это первый подобный случай в истории Альянса.
Путь Украины в НАТО
Напомним, во время полномасштабной войны Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО Это стало значительным шагом евроатлантической интеграции Украины.
Однако пока Альянс не сделал шаг, чтобы предоставить Украине официальное приглашение на вступление. В НАТО отмечают, что двери для Украины "открыты", но во время войны членство невозможно.
Президент Владимир Зеленский отмечает, что приглашение Украины в НАТО стало бы гарантией безопасности для сдерживания России в будущем. Это является одним из ключевых пунктов плана победы, который разработала Украина.
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