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НАТО планує ухвалити багаторічну програму військової допомоги Україні на саміті у Вільнюсі

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Держави-члени НАТО планують на саміті у Вільнюсі ухвалити багаторічну програму військової допомоги Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Північноатлантичного альянсу.

Він заявив, що альянс має зберегти підтримку Україні, як зараз, так і в довгостроковій перспективі.

"Щоб Україна стала суверенною, незалежною державою в Європі. У Вільнюсі в липні наш саміт пошле потужний сигнал підтримки. Я очікую, що союзники узгодять стратегічну багаторічну програму допомоги, щоб дати Україні можливість перейти від доктрин, устаткування і підготовки НАТО до радянської епохи і домогтися оперативної сумісності з союзниками по НАТО", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що всі країни НАТО погоджуються з тим, що Україна має стати членом Північноатлантичного альянсу.

Додамо, що Україна зможе приєднатися до НАТО після перемоги у війні. Проте зараз Україна хоче отримати від Альянсу запрошення на вступ.

До того ж Україна очікує, що НАТО запропонує чіткий алгоритм руху до вступу до Альянсу.

При цьому на найближчому саміті НАТО Україна має отримати чіткі умови та строки вступу до Альянсу.

Про те, чого Київ чекає від саміту та які перспективи отримати бажане рішення - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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