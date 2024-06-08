НАТО планує створити нову посаду спецпосланника в Україні: що відомо
НАТО планує створити нову посаду спеціального посланника в Україні, щоб посили свої довгострокові зобов'язання перед країною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.
"НАТО думає про призначення нового постійного посланника в Україні, який базуватиметься в Києві, оскільки Альянс прагне посилити свої довгострокові зобов'язання перед Україною на тлі війни з Росією", — пише видання.
Створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО в Україні передбачає план, який буде представлений вже у липні 2024 року на саміті Північноатлантичного Альянсу у Вашингтоні.
Як зазначається, посланник координуватиме підтримку України з боку НАТО, включно з потоком військової допомоги Києву від різних західних країн.
"Ця посада посланника також надішле політичний сигнал як Україні, так і Росії про прихильність Альянсу до боротьби Києва, оскільки український уряд прагне постійного членства в НАТО, щоб посилити свій захист від російської військової агресії", – стверджують журналісти.
Низка західних чиновників позитивно оційнюють створення нової посади та вважають її, як частину більшого пакета підтримки України з боку НАТО. Зокрема, подібну думку висловила посол США при НАТО Джуліанна Сміт.
"Ми шукаємо способи інституціоналізувати частину двосторонньої підтримки, яка надходить в Україну, і передати її альянсу НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги і гарантувати адекватний розподіл тягаря по всьому альянсу в нашій колективній підтримці України", - сказала вона.
Водночас, є і альтернативні думки. Так, інші представники НАТО розглядають роль посланника як частину урізаного пакета допомоги, який не відповідає головній меті України, тобто, формальному приєднанню до Альянсу.
За словами одного з чиновників на умовах анонімності, створення посади посланника є частиною втішного призу, який намагаються створити.
"Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, чого насправді хоче від нас Україна", – резюмував він.
Нагадаємо, що за словами голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, саміт Північного Альянсу у Вашингтоні торкнеться трьох ключових аспектів, пов'язаних з Україною. Проте, питання членства України в НАТО та можливі графіки вступу обговорювати не будуть.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відмовляється від ідеї щодо створення п'ятирічного фонду на 100 млрд доларів військової допомоги Україні.
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