НАТО планує масштабні навчання зі сценарієм нападу з боку РФ, - Bild

За даними німецького агентства преси, відповідний маневр обговорювали сьогодні, 18 січня, в кулуарах зустрічі вищих військових представників Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

Сценарій навчань

Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу, що призводить до активації 5-ї статті Договору НАТО. Вона регулює зобов'язання надавати допомогу в блоці, та зазначає, що збройний напад на одного чи кількох союзників розглядається як напад на всіх.

На навчаннях, зокрема, перевірять оповіщення та розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил.

Деталі проведення

Зазначається, що навчання мають намір організувати в Північній Норвегії, а іншими місцями маневрів, що плануються, називають Литву та Угорщину.

Бундесвер надасть 12 тисяч солдатів, а також 3 тисячі транспортних засобів і 30 літаків. Від Великої Британії мають бути надані авіаносець і кілька винищувачів F-35, йдеться у публікації.

Нагадаємо, що очікувана кількість військових у прийдешніх навчаннях НАТО у 90 тисяч робить їх найбільшими з часів закінчення "холодної війни". Так, у серії маневрів 1988 року було задіяно близько 125 тисяч солдатів.

Російська загроза для Європи та НАТО

Останніми тижнями дедалі більше європейських лідерів заявляють про зростання загрози нападу Росії на країни НАТО.

Днями німецьке видання Bild писало, що Бундесвер готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Військовий конфлікт може статися вже в лютому цього року.

Також нещодавно прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що якщо країни Заходу не допоможуть Україні перемогти у війні з РФ, наступним об'єктом вторгнення може стати НАТО.

Також повідомлялося, що Швеція відправить у Балтійське море два нові підводні човни для протистояння Росії.