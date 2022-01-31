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У НАТО нет планов размещать боевые подразделения в Украине, - Столтенберг

Автор: Наталья Скороход

Североатлантический Альянс (НАТО) не планирует размещать свои боевые подразделения в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.at.

По его словам, НАТО исключило военную операцию на территории Украины в случае российского вторжения.

"У нас нет планов размещать боевые подразделения НАТО в Украине", - заявил он.

Он уточнил, что Украине помогают военные инструкторы НАТО, Альянс также помогает укреплять обороноспособность Украины и поставляет военную технику. Однако на 100-процентную поддержку НАТО Украина рассчитывать не может, поскольку не является членом Альянса.

Напомним, что Россия требует объяснений от НАТО о гарантиях безопасности. Там заявили, что Альянс может обеспечивать безопасность в Европе, но при условиях Кремля.

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НАТОВторжение России в Украину