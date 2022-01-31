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У НАТО немає планів розміщувати бойові підрозділи в Україні, - Столтенберг

Автор: Наталья Скороход

Північноатлантичний Альянс (НАТО) не планує розміщувати свої бойові підрозділи в Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.at.

За його словами, НАТО виключило військову операцію на території України у разі російського вторгнення.

"У нас немає планів розміщувати бойові підрозділи НАТО в Україні", - заявив він.

Він уточнив, що Україні допомагають військові інструктори НАТО, Альянс також допомагає зміцнювати обороноздатність України і поставляє військову техніку. Однак на 100-відсоткову підтримку НАТО Україна розраховувати не може, оскільки не є членом Альянсу.

Нагадаємо, що Росія вимагає пояснень від НАТО про гарантії безпеки. Там заявили, що Альянс може забезпечувати безпеку в Європі, але за умов Кремля.

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НАТОВторгнення Росії до України