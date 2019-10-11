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Трамп пригрозил Турции жесткими санкциями

Новости » Политика    11.10.2019 - 02:15
Трамп пригрозил Турции жесткими санкциями
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Госдеп пока не зафиксировал со стороны Турции в Сирии действий, которые могут привести к санкциям

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США могут ввести очень жесткие санкции против Турции в связи с проведением ею военной операции в Сирии. Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в четверг, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"У нас есть один из трех вариантов: отправить тысячи военнослужащих и победить в военном отношении, нанести серьезный удар по Турции в финансовом отношении и с помощью санкций или стать посредником между Турцией и курдами", - заявил Трамп.

Он добавил, что сомневается, чтобы американский народ, хотел военного вмешательства США в ситуацию в Сирии.

"Мы победили и покинули этот район, посмотрим, что произойдет. Мы можем предпринять что-то очень жесткое - санкции или другие финансовые меры", - отметил президент США.

В то же время в Госдепе уточнили, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции в случае этнических чисток и неизбирательных ударов по гражданскому населению на севере Сирии, однако пока примеров подобного поведения со стороны Анкары в Вашингтоне не зафиксировали.

Напомним, еще до атаки Турции на курдские позиции в Сирии президент США Трамп угрожал Турции экономическими санкциями, если будут предприняты "запретные" действия в Сирии, после вывода американских войск.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии военной спецоперации, которая началась с авиаударов по позициям курдов.

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