НАТО не планує виключати Туреччину

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Раніше дії Туреччині засудили Франція, Німеччина і велика Британія

НАТО не розглядає питання про виключення Туреччини зі складу Альянсу після початку військової операції в Сирії. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає NTV.

За словами Столтенберга, незважаючи на невдоволення деяких членів Альянсу щодо дій Туреччини до Сирії, питання про виключення не розглядається.

"Мова про це не йде. Деякі члени альянсу можуть висловлювати свою думку, можуть виникати розбіжності, але ми є найефективнішим альянсом в історії. І будемо їм залишатися надалі", - відповів він на запитання кореспондента.

Нагадаємо, Туреччина почала військову операцію в північно-східній частині Сирії 9 жовтня. Після початку військової операції Столтенберг закликав Туреччину до стриманості. За його словами, вкрай важливо не допустити подальшої дестабілізації ситуації в регіоні.

Раніше троє членів НАТО - Франція, Німеччина і Великобританія, виступили проти військових дій з боку Туреччини в Сирії.

Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині жорсткими санкціями у зв'язку з проведенням нею військової операції в Сирії. Санкції проти Туреччини можуть бути введені, якщо почнуться етнічні чистки і нерозбірливі удари по цивільному населенню на півночі Сирії.