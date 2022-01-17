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НАТО планирует интегрировать космос в систему коллективной безопасности

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НАТО планирует интегрировать космос в систему коллективной безопасности, Понедельник 17 января 2022 15:16
НАТО планирует интегрировать космос в систему коллективной безопасности Фото: космос (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Североатлантический альянс в понедельник опубликовал "Всеобъемлющую политику НАТО в космосе", в которой зафиксировано намерение распространить на космическое пространство Пятую статью. Это значит, что космос будет интегрирован в систему коллективной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"НАТО согласовала свою космическую стратегию еще в 2019 году. Решение о совместном реагировании на угрозы в космосе, включая возможность задействования Пятой статьи, было принято на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе в июне 2021 года. Согласно Пятой статье Североатлантического договора, нападение на одного члена альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на альянс в целом", - пишет издание.

Атаки в космосе

Как стало известно, на саммите в Брюсселе в 2021 году союзники договорились, что "атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса".

Последствия атак в космосе "могут угрожать процветанию, безопасности, стабильности государств и евроатлантической зоны" и "могут быть такими же разрушительными" для современных обществ, как последствия применения обычного вооружения.

Пятая статья

"Такие атаки могут привести к задействованию Пятой статьи. Решение о том, когда подобная атака может привести к задействованию Пятой статьи, будет приниматься Североатлантическим советом в каждом конкретном случае", - подчеркивается в документе.

В документе также отражено намерение НАТО интегрировать космос в систему коллективной безопасности и обороны альянса наряду с киберпространством, морской, воздушной и сухопутной средой.

"Космос является глобальной средой, любой конфликт, распространяющийся в космосе, может затронуть всех пользователей этого пространства. Даже в тех случаях, когда НАТО не вовлечена в конфликт, космические системы союзников могут быть затронуты… Космос важен для скоординированного сдерживания и обороны", - подчеркивают в НАТО.

Деятельность НАТО в космосе

При этом в альянсе отмечают, что деятельность НАТО в космосе будет осуществляться в рамках международного права, включая Устав ООН. Однако альянс "не стремится развивать собственный космический потенциал".

"НАТО не стремится стать автономным игроком в космосе. НАТО будет координировать деятельность союзников, взаимодействовать с соответствующими международными организациями, включая ООН и ЕС", - подчеркивается в документе.

Напомним, ранее в России заявили о необходимости избежать "ракетний кризис" в Европе. Говорят, что размещение там ракет средней и меньшей дальности недопустимо.

Ранее Россия подтвердила испытания ракеты, уничтожившей в космосе спутник.

Отметим, Евросоюз осудил испытания космического оружия Россией.

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