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НАТО планує інтегрувати космос у систему колективної безпеки

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НАТО планує інтегрувати космос у систему колективної безпеки, Понеділок 17 січня 2022 15:16
НАТО планує інтегрувати космос у систему колективної безпеки Фото: космос (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Північноатлантичний альянс в понеділок опублікував "всеосяжну політику НАТО в космосі", в якій зафіксовано намір поширити на космічний простір П'яту статтю. Це означає, що космос буде інтегрований в систему колективної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"НАТО погодила свою космічну стратегію ще в 2019 році. Рішення про спільне реагування на загрози в космосі, включаючи можливість задіяння П'ятої статті, було прийнято на саміті Північноатлантичного альянсу в Брюсселі в червні 2021 року. Згідно з П'ятою статтею Північноатлантичного договору, напад на одного члена Альянсу в Європі або Північній Америці розглядається як напад на альянс в цілому", - пише видання.

Атаки в космосі

Як стало відомо, на саміті в Брюсселі в 2021 році союзники домовилися, що "атаки в напрямку космосу, з космосу і в космічному просторі представляють очевидний виклик для безпеки Альянсу".

Наслідки атак у космосі "можуть загрожувати процвітанню, безпеці, стабільності держав і євроатлантичної зони" і "можуть бути такими ж руйнівними" для сучасних суспільств, як наслідки застосування звичайного озброєння.

П'ята стаття

"Такі атаки можуть призвести до задіяння П'ятої статті. Рішення про те, коли подібна атака може призвести до задіяння П'ятої статті, буде прийматися Північноатлантичною радою в кожному конкретному випадку", - підкреслюється в документі.

У документі також відображено намір НАТО інтегрувати космос в систему колективної безпеки і оборони Альянсу поряд з кіберпростором, морським, повітряним і сухопутним середовищем.

"Космос є глобальним середовищем, будь-який конфлікт, який поширюється в космосі, може торкнутися всіх користувачів цього простору. Навіть у тих випадках, коли НАТО не залучена в конфлікт, космічні системи союзників можуть бути порушені... Космос важливий для скоординованого стримування і оборони", - підкреслюють в НАТО.

Діяльність НАТО в космосі

При цьому в Альянсі зазначають, що діяльність НАТО в космосі здійснюватиметься в рамках міжнародного права, включаючи Статут ООН. Однак альянс "не прагне розвивати власний космічний потенціал".

"НАТО не прагне стати автономним гравцем у космосі. НАТО буде координувати діяльність союзників, взаємодіяти з відповідними міжнародними організаціями, включаючи ООН і ЄС", - підкреслюється в документі.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили про необхідність уникнути "ракетної кризи" в Європі. Кажуть, що розміщення там ракет середньої і меншої дальності неприпустимо.

Раньше Росія підтвердила випробування ракети, що знищила в космосі супутник.

Відзначити, Євросоюз засудив випробування космічної зброї Росією.

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