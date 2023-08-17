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НАТО будет поддерживать Украину до ее победы в войне, - Столтенберг

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Четверг 17 августа 2023 14:36
НАТО будет поддерживать Украину до ее победы в войне, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне против российской агрессии. Только украинцы могут определять условия переговоров с Россией.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Его (руководителя аппарата Столтенберга Стиана Енссена - ред.) послание, и это мое главное сообщение, которое является главным посланием НАТО, заключается в том, что политика НАТО неизменна - мы будем поддерживать Украину, пока она не победит в войне", - подчеркнул Столтенберг, отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках Киева для членства в НАТО.

Он также добавил, что только Украина может определять условия для переговоров.

"Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, когда есть условия для переговоров, и кто может решить за столом переговоров, какое решение приемлемо", - сказал генсек НАТО.

Что предшествовало

Напомним, 15 августа руководитель аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Енссен заявил, что он считает одним из "решений" для войны отказ Украины от своих территорий, чтобы получить в обмен членство в НАТО.

Он рассказал, что уже продолжаются дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Альянса после войны. В частности, раздаются опции с отказом Киева от части территории.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

Также советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобные заявления это попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир". Он отметил, что Россия в дальнейшем не откажется от перенесения войны на другие поколения.

Однако вчера Йеннсен заявил, что предложение отказаться Украине от части своих территорий в обмен на вступление в Североатлантический альянс было ошибкой.

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