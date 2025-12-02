НАТО підключиться до обговорення окремих пунктів мирної угоди щодо України, - Рютте

Північноатлантичний альянс братиме участь в обговоренні тих пунктів потенційної мирної угоди між Україною і РФ, які пов'язані з НАТО.
Як передає РБК-Україна, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на пресконференції.
"Коли справа йде про пов'язані з НАТО речі в угоді про завершення війни в Україні - з цим матимуть справу окремо, і НАТО, очевидно, буде залучено до цього процесу", - запевнив генсек.
Він привітав пропозиції США щодо завершення війни у вигляді мирного плану з 28 пунктів. Це була "початкова чернетка" для початку переговорного процесу.
Коментуючи специфіку вступу України до НАТО, Рютте звернув увагу, що необхідний консенсус усіх країн-членів Альянсу, якого зараз немає.
"Коли йдеться про принципові речі, це Вашингтонська угода 1949 року, а також рішення Вашингтонського саміту 2024 року (вочевидь, мається на увазі зафіксований "невідворотний шлях України до НАТО", - ред.)", - додав генсек.
Нагадаємо, спочатку мирний план США складався з 28 пунктів. За даними ЗМІ, зокрема, передбачалося, що Україна має відмовитися від свого наміру вступити до НАТО, а також закріпити нейтральний статус.
За інформацією CNN, цей пункт став одним із найпроблемніших під час переговорів між українськими та американськими чиновниками.
Джерела видання розповіли, що Україну можуть позбавити можливості вступити до Альянсу внаслідок домовленостей між країнами-членами НАТО та Росією.
Раніше поінформовані співрозмовники РБК-Україна повідомляли, що питання про членство України в НАТО повинні розглядати президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп.