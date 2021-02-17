НАТО пересмотрит стратегическую концепцию: будут сдерживать Россию и Китай

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал пересмотр стратегической концепции НАТО. Обновленная концепция будет нацелена на сдерживание Российской Федерации и Китая.
Об этом шла речь на брифинге в Брюсселе.
Столтенберг ожидает, что новая концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО, который должен состояться в 2021 году.
"Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она хорошо соответствует нашим потребностям, но ситуация сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции", - сказал он.
Кроме того, обновленная стратегия НАТО, по словам Столтенберга, должна также учитывать новый подход к России.
"В концепции от 2010 года мы говорили о стратегическом партнерстве с Россией, но с того времени мы видим агрессивные действия в отношении соседей и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", - заявил генсек НАТО.
Как отметил Столтенберг, НАТО должно стать площадкой политического диалога для противодействия России и Китаю.
"Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, - таким странам, как Россия и Китай", - подчеркнул он.
Напомним, эстонская разведка заявила о подготовке России к масштабному конфликту с НАТО.
Добавим, НАТО готово как к конфронтации, так и сотрудничества с Россией. Все зависит от позиции Москвы.