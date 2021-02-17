НАТО перегляне стратегічну концепцію: будуть стримувати Росію та Китай

Столтенберг очікує, що нова концепція буде ухвалена на майбутньому саміті НАТО, який має відбутися у 2021 році.

"Я вважаю, що для цього настав час. У нас є концепція від 2010 року, вона добре відповідає наших потребам, але ситуація сьогодні змінилася. Наприклад, вона не враховує зміну балансу сил і підйом Китаю, зміни клімату. Ми повинні взяти це до уваги в новій концепції", - сказав він.

Крім того, оновлена стратегія НАТО, за словами Столтенберга, має також враховувати новий підхід до Росії.

"В концепції від 2010 року ми говорили про стратегічне партнерство з Росією, але з того часу ми бачимо агресивні дії щодо сусідів і ситуація сильно змінилася. Тому нам потрібно оновити концепцію, підтвердити наші цінності та зміцнити зв'язок Європи і Північної Америки", - заявив генсек НАТО.

Як зазначив Столтенберг, НАТО має стати майданчиком політичного діалогу для протидії Росії та Китаю.

"Нам необхідно розширювати політичний і практичний діалог з усіма однаково мислячими з нами державами по всьому світу, щоб протистояти тим, хто не поділяє наші цінності, - таким країнам, як Росія і Китай", - наголосив він.