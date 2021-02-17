НАТО пересмотрит стратегическую концепцию: будут сдерживать Россию и Китай

Об этом шла речь на брифинге в Брюсселе .

Столтенберг ожидает, что новая концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО, который должен состояться в 2021 году.

"Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она хорошо соответствует нашим потребностям, но ситуация сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции", - сказал он.

Кроме того, обновленная стратегия НАТО, по словам Столтенберга, должна также учитывать новый подход к России.

"В концепции от 2010 года мы говорили о стратегическом партнерстве с Россией, но с того времени мы видим агрессивные действия в отношении соседей и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", - заявил генсек НАТО.

Как отметил Столтенберг, НАТО должно стать площадкой политического диалога для противодействия России и Китаю.

"Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, - таким странам, как Россия и Китай", - подчеркнул он.