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НАТО пересмотрит стратегическую концепцию: будут сдерживать Россию и Китай

Новина українською → Брюссель, Среда 17 февраля 2021 22:31
НАТО пересмотрит стратегическую концепцию: будут сдерживать Россию и Китай Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал пересмотр стратегической концепции НАТО. Обновленная концепция будет нацелена на сдерживание Российской Федерации и Китая.

Об этом шла речь на брифинге в Брюсселе.

Столтенберг ожидает, что новая концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО, который должен состояться в 2021 году.

"Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она хорошо соответствует нашим потребностям, но ситуация сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции", - сказал он.

Кроме того, обновленная стратегия НАТО, по словам Столтенберга, должна также учитывать новый подход к России.

"В концепции от 2010 года мы говорили о стратегическом партнерстве с Россией, но с того времени мы видим агрессивные действия в отношении соседей и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", - заявил генсек НАТО.

Как отметил Столтенберг, НАТО должно стать площадкой политического диалога для противодействия России и Китаю.

"Нам необходимо расширять политический и практический диалог со всеми одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, - таким странам, как Россия и Китай", - подчеркнул он.

Напомним, эстонская разведка заявила о подготовке России к масштабному конфликту с НАТО.

Добавим, НАТО готово как к конфронтации, так и сотрудничества с Россией. Все зависит от позиции Москвы.

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