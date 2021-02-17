НАТО перегляне стратегічну концепцію: будуть стримувати Росію та Китай
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг анонсував перегляд стратегічної концепції НАТО. Оновлена концепція буде націлена на стримування Російської Федерації та Китаю.
Про це йшлося на брифінгу в Брюсселі.
Столтенберг очікує, що нова концепція буде ухвалена на майбутньому саміті НАТО, який має відбутися у 2021 році.
"Я вважаю, що для цього настав час. У нас є концепція від 2010 року, вона добре відповідає наших потребам, але ситуація сьогодні змінилася. Наприклад, вона не враховує зміну балансу сил і підйом Китаю, зміни клімату. Ми повинні взяти це до уваги в новій концепції", - сказав він.
Крім того, оновлена стратегія НАТО, за словами Столтенберга, має також враховувати новий підхід до Росії.
"В концепції від 2010 року ми говорили про стратегічне партнерство з Росією, але з того часу ми бачимо агресивні дії щодо сусідів і ситуація сильно змінилася. Тому нам потрібно оновити концепцію, підтвердити наші цінності та зміцнити зв'язок Європи і Північної Америки", - заявив генсек НАТО.
Як зазначив Столтенберг, НАТО має стати майданчиком політичного діалогу для протидії Росії та Китаю.
"Нам необхідно розширювати політичний і практичний діалог з усіма однаково мислячими з нами державами по всьому світу, щоб протистояти тим, хто не поділяє наші цінності, - таким країнам, як Росія і Китай", - наголосив він.
Нагадаємо, естонська розвідка заявила про підготовку Росії до масштабного конфлікту з НАТО.
Додамо, НАТО готове як до конфронтації, так і співпраці з Росією. Все залежить від позиції Москви.