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У РФ есть 5 недель для возобновления участия в ракетном договоре, - Столтенберг

Новости » Общество    25.06.2019 - 14:22
У РФ есть 5 недель для возобновления участия в ракетном договоре, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

На следующей неделе пройдет заседание Совета Россия-НАТО по ракетному договору

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России осталось пять недель для возобновления участия в ракетном договоре. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАТО.

Так, на следующей неделе пройдет заседание Совета Россия-НАТО.

"На следующей неделе мы планируем провести заседание Совета Россия-НАТО, чтобы вновь поднять этот вопрос. Мы призываем Россию пойти по ответственному пути. Но, к сожалению, мы не увидели никаких признаков того, что Россия намерена это сделать. Фактически, она продолжает разрабатывать и развертывать новые ракеты. У России осталось всего пять недель, чтобы спасти договор", - указано в сообщении.

В НАТО также заявили, что РФ должна до 2 августа должна уничтожить свои ракеты SSC-8, которые нарушают договор.

"Завтра мы примем решение о дальнейших шагах НАТО на случай, если Россия не выполнит (ракетный договор, - ред.). Наш ответ будет оборонительным, взвешенным и скоординированным... Мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Мы не хотим новой гонки вооружений", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) требовали от Российской Федерации придерживаться условий договора о ракетах средней и малой дальности.

Как писало РБК-Украина, Столтенберг ранее уже заявлял, что реакция Североатлантического альянса на приостановку Россией ракетного договора будет взвешенной.

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