ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАТО не відповість дзеркально на вихід Росії з договору про ракети, - Столтенберг

Новини » Політика    27.06.2019 - 07:12
НАТО не відповість дзеркально на вихід Росії з договору про ракети, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Дії НАТО будуть оборонними

НАТО не буде відповідати дзеркально у разі виходу Росії з договору про ракети середньої і меншої дальності. Про це на засіданні глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі заявив глава військово-політичного союзу Йенс Столтенберг, пише "Радіо Свобода".

Він уточнив, що дії НАТО будуть оборонними і розміщувати ядерні ракети в Європі союз не планує.

За словами Столтенберга, в рамках програми ядерного стримування учасники зустрічі в Брюсселі домовилися про спільні військові навчання, а також розвиток систем повітряної і протиракетної оборони.

СРСР і США підписали договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 1987 року. З 1988 року в Європі не було балістичних і крилатих ракет, здатних пролетіти відстань від п'ятисот до п'яти з половиною тисяч кілометрів.

У лютому США почали процедуру виходу з угоди. Москва відповіла дзеркально і призупинила участь у договорі.

Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що у Росії залишилося п'ять тижнів для відновлення участі в ракетному договорі.

РБК-Україна писало, що міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) вимагали від Російської Федерації дотримуватися умов договору про ракети середньої та малої дальності.

У Польщі почалися наймасштабніші навчання НАТО в цьому році Столтенберг назвав Росію загрозою для НАТО
Новини України НАТОракета
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся