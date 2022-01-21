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НАТО ответило на требования России по Румынии и Болгарии: заявление

Автор: Валерия Полищук

Североатлантический Альянс ответил на требование России по так называемых "гарантиям безопасности", которые предполагают вывод войск НАТО с территории Румынии и Болгарии. В НАТО заявили, что не откажутся от охраны и защиты стран Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Александры фон Намен в Twitter.

"НАТО не откажется от нашей способности охранять и защищать друг друга, в том числе с помощью присутствия войск в восточной части Альянса. Требования России привели бы к созданию членов НАТО первого и второго сорта, чего мы не можем допустить. Мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе", - говорится в сообщении.

В Альянсе заявили, что всегда будут реагировать на любое ухудшение условий безопасности, в том числе путем укрепления коллективной обороны.

"НАТО бдительно и продолжает оценивать необходимость усиления восточной части нашего Альянса", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее МИД России заявил, что требования по "гарантиям безопасности" помимо невступления Украины и Грузии в НАТО подразумевают вывод войск из Болгарии и Румынии.

Министерство иностранных дел Румынии уже отвергло как "неуместные и безосновательные" заявления российского МИД относительно военного присутствия НАТО в стране.

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НАТОРоссийская ФедерацияРумынияБолгария