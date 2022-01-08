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НАТО может отвести войска от России в обмен на деэскалацию напряженности на границе с Украиной, - СМИ

Автор: Анна Полисученко

НАТО проведет отдельные переговоры с российскими дипломатами в понедельник. Причиной является обеспокоенность тем, что уже несколько недель около 100 000 российских военнослужащих дислоцируются у границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

НАТО может отказаться от своей миссии у границ России если российский президент Владимир Путин согласится положить конец его угрозам вторжения в Украину.

NBC News также сообщают, что официальные лица США готовы предложить обсудить сокращение развертывания американских войск и военных учений в Восточной Европе, если они увидят, что Москва серьезно относится к переговорам.

Но, в то же время, Альянс не сдвинется с места под давлением российского президента, который предупреждает о военном ответе на любое дальнейшее расширение НАТО к его границам.

Ранее мы писали, что генсек НАТО заявил о войсках России вокруг Украины: это риск новой войны в Европе.

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НАТО