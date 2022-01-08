НАТО може відвести війська від Росії в обмін на деескалацію напруги на кордоні з Україною, - ЗМІ

НАТО проведе окремі переговори з російськими дипломатами в понеділок. Причиною є стурбованість тим, що вже кілька тижнів близько 100 000 російських військовослужбовців дислокуються біля кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

НАТО може відмовитися від своєї місії біля кордонів Росії якщо російський президент Володимир Путін погодиться покласти край його загрозам вторгнення в Україну.

NBC News також повідомляють, що офіційні особи США готові запропонувати обговорити скорочення розгортання американських військ і військових навчань у Східній Європі, якщо вони побачать, що Москва серйозно ставиться до переговорів.

Але, в той же час, Альянс не зрушить з місця під тиском російського президента, який попереджає про військову відповідь на будь-яке подальше розширення НАТО до його кордонів.