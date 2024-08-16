У НАТО оцінили реакцію Росії на вторгнення у Курську область

“Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція", - сказав Каволі.

Така реакція Росії пов’язана з відсутністю розуміння, хто має відповідати за бойові дії всередині РФ, а також з відсутністю вільних військ, які Росія могла б задіяти у Курській області. За його словами, Міноборони відповідальне за воєнні дії в Україні, на території РФ мало б відповідати Міністерство внутрішніх справ.

Крім того, Росія не має вільних сил для протистояння українській операції. "Рівень залученості та частки російських наземних сил, які знаходяться в Україні, дуже суттєвий”, – вважає Каволі. Підрозділи, які залишилися в Росії, - це військові строкової служби.

Він зазначив, що влада РФ перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо, скільки наземних сил буде залучено.і.

Також відповідаючи на запитання про стан української армії, Каволі відзначив що всупереч проблемам, які поставали перед українськими збройними силами, він був вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, технічному та тактичному плані.